Tennis, gli US Open 2020 in diretta su Eurosport (Sky e DAZN) (Di lunedì 31 agosto 2020) Torna il Tennis, torna il Grand Slam, torna lo US Open ed è una grande esclusiva di Eurosport per due settimane da vivere in diretta sui canali di Discovery. Tutti i giorni LIVE da lunedì 31 agosto fino alla grande finale di domenica 13 settembre l'order of play integrale a partire dalle 17:00: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani e

Torna il tennis, torna il Grand Slam, torna lo US Open ed è una grande esclusiva di Eurosport per due settimane da vivere in diretta sui canali di Discovery. Tutti i giorni LIVE da lunedì 31 agosto fi ...

Il prossimo weekend maratona benefica di tennis al Club Campagnoli

Il prossimo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 settembre, a Castel San Giovanni si disputa una 24 ore non stop di gare tennistiche. Dalle 8.00 di sabato mattina, e fino alle 8.00 della mattina segu ...

