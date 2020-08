Tenet sfiora i 2 milioni al box office italiano e incassa 35 milioni sui mercati internazionali (Di lunedì 31 agosto 2020) Molto buona l'accoglienza riservata a Tenet che, con quasi due milioni di euro al box office italiano e 35 milioni sui mercati internazionali, ridà vita alle sale cinematografiche. Ci voleva Christopher Nolan con il suo Tenet per rivitalizzare gli incassi cinematografici durante l'emergenza sanitaria: il cervellotico action thriller incassa quasi 2 milioni di euro al debutto al box office italiano e incassa 35 milioni sui mercati internazionali, il tutto in attesa dell'uscita nelle sale americane ancora in buona parte chiuse. Qui trovate la ... Leggi su movieplayer

