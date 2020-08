Temporali come cicloni, il meteo folle dell’estate italiana (Di lunedì 31 agosto 2020) Il meteo infierisce sull’Italia. Chicchi di grandine enormi ad Ancona. L’autostrada del Brennero chiusa per ore per motivi di sicurezza dopo l’esondazione dell’Adige con l’evacuazione degli abitanti di Egna. Lo stesso per la ferrovia per l’uscita dagli argini dell’Isarco. Trombe d’aria in Veneto e il gravissimo incidente di Massa dove sono morte due bambine per la caduta di un albero in un campeggio. https://www.youtube.com/watch?v=16ToqH7lrBc Leggi su vanityfair

