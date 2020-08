“Te sfondo”, Francesco Totti duro per difendere Chanel su Instagram (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel corso di una diretta su Instagram, un fan irriverente ha avuto apprezzamenti per Chanel causando l’ira di Francesco Totti. foto Getty ImagesSembra ieri che Chanel Totti guardava le partite del suo papà allo stadio, vestita con i colori della Roma e in braccio a mamma Ilary. La figlia di Francesco Totti oggi ha 13 anni e ha un profilo molto noto su Tik Tok. Recentemente s è molto parlato di lei a causa di una copertina di Gente, dove il suo lato b è in bella con un infelice paragone con mamma Ilary. Lo scatto ha indignato molto il web e ha scatenato una reazione da parte dei due genitori. Francesco Totti, furioso per le avance a Chanel: la ... Leggi su chenews

