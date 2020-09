Tajani: "Il sindaco di Roma? Basta coi politici, vedrei bene un militare" (Di martedì 1 settembre 2020) «Dell'amministrazione Raggi non salvo nulla. Quando si tornerà a votare per il Comune di Roma noi dovremo mettere in campo un candidato che non sia un politico, anche se ovviamente legato alla cultura di centrodestra». Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, indica la strada da seguire per battere Pd e M5s alle elezioni del prossimo anno.Tajani, chi sceglierà il candidato sindaco? Forza Italia, la Lega o Fratelli d'Italia? «Non credo si debba ragionare secondo una logica di lottizzazione. Non dovrà essere un dirigente di partito, magari qualcuno che va a fare il sindaco pensando in seguito di diventare ministro. Serve qualcuno che si dedichi anima e corpo a Roma. Qualcuno che abbia capacità manageriale, che sia ... Leggi su iltempo

Remo2222222 : RT @kattolikamente: A #Roma per l'elezione a sindaco ci sarà una sfida tra Attila (=Raggi) e Sodoma&Camorra (=Cirinnà). E il centrodestra?… - eterea_naive : RT @kattolikamente: A #Roma per l'elezione a sindaco ci sarà una sfida tra Attila (=Raggi) e Sodoma&Camorra (=Cirinnà). E il centrodestra?… - 75Ginny : RT @kattolikamente: A #Roma per l'elezione a sindaco ci sarà una sfida tra Attila (=Raggi) e Sodoma&Camorra (=Cirinnà). E il centrodestra?… - kattolikamente : RT @kattolikamente: A #Roma per l'elezione a sindaco ci sarà una sfida tra Attila (=Raggi) e Sodoma&Camorra (=Cirinnà). E il centrodestra?… - Lucio_freni : RT @kattolikamente: A #Roma per l'elezione a sindaco ci sarà una sfida tra Attila (=Raggi) e Sodoma&Camorra (=Cirinnà). E il centrodestra?… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani sindaco Tajani a Foggia per la lista di Forza Italia. Ronzulli: "Landella non sputi nel piatto dove ha mangiato. È sindaco grazie a Berlusconi" l'Immediato Tajani a Foggia per la lista di Forza Italia. Ronzulli: “Landella non sputi nel piatto dove ha mangiato. È sindaco grazie a Berlusconi”

“Non possiamo perdere tempo con queste vicende”. Taglia corto Antonio Tajani sulla domanda in ordine all’abbandono di Franco Landella. Tutto il partito di Forza Italia allo Spazio Daruma a Foggia per ...

Elezioni Roma 2021, verso una sfida Raggi-Cirinnà: e il centrodestra?

Monica Cirinnà verso la candidatura per il PD alle elezioni comunali a Roma del 2021: con il Movimento 5 Stelle che ha deciso di puntare ancora su Virginia Raggi, resta da capire adesso cosa farà il c ...

“Non possiamo perdere tempo con queste vicende”. Taglia corto Antonio Tajani sulla domanda in ordine all’abbandono di Franco Landella. Tutto il partito di Forza Italia allo Spazio Daruma a Foggia per ...Monica Cirinnà verso la candidatura per il PD alle elezioni comunali a Roma del 2021: con il Movimento 5 Stelle che ha deciso di puntare ancora su Virginia Raggi, resta da capire adesso cosa farà il c ...