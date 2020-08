Taiwan: le immagini virali della bambina trascinata in aria dal suo aquilone (Di lunedì 31 agosto 2020) Una bambina di tre anni non ha subito alcuna lesione dopo essere stata trascinata in aria dal suo aquilone gigantesco a Taiwan. Le foto e i video della piccola figura che fluttua nel cielo azzurro hanno fatto il giro del mondo. Nonostante lo shock dei genitori e dei presenti, un gruppo di adulti è riuscito a salvare la piccola protagonista dell’incidente. E’ successo durante un festival degli aquiloni lo scorso sabato 30 agosto, nella cittadina di Nanliao, sulla costa dell’isola nel Mar Cinese Meridionale. Nei video, si vede la bambina girare diverse volte su stessa sopra una folla di adulti con le mani tese, dove poi è “atterrata” circa 30 secondi dopo. Secondo la stampa locale, la piccola, che non è stata ... Leggi su giornalettismo

