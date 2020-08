Taiwan, bambina incastrata in aquilone gigante: volo pauroso -Video (Di lunedì 31 agosto 2020) A Taiwan una bambina rimane incastrata in un aquilone gigante durante il festival degli aquiloni: bambina salva, ma il Video del volo è spaventoso Come ogni anno a Taiwan si è svolto il consueto festival degli aquiloni. Anche quest’anno, per il ventunesimo consecutivo, il festival ha regalato tanto spettacolo, con centinaia di esperti pronti a far volare i propri aquiloni per i celi di Taiwan. Il festival questa volta però, oltre ad essere spettacolare, ha racchiuso anche attimi di paura. Infatti una bambina di soli tre anni è rimasta incastrata in uno degli aquiloni giganti. Un grande spavento che fortunatamente è stato fermato dai presenti che ... Leggi su bloglive

