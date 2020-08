Taiwan, bambina di tre anni resta impigliata nell'aquilone e vola in cielo (Di lunedì 31 agosto 2020) Nanlioao, Taiwan: durante un festival una bimba di soli tre anni è rimasta impigliata in un aquilone, sollevandosi decine di metri dal suolo. La piccola viene strapazzata dal vento per una trentina di secondi prima che gli organizzatori riescano a farla tornare a terra, impaurita ma fortunatamente illesa. Bambino Abbandonato Stazione Termini Roma ​Video dell'abbandono della carrozzina Ieri, nel tardo pomeriggio, una donna vestita di ...La bambina vola Via NoneVideo bambina Portata Via Famiglia Bibbiano Polizia Leggi su panorama

