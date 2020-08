Taglio dei parlamentari, la direzione del Pd convocata per il 7 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) La direzione del Pd è stata convocata per il 7 settembre. Si deciderà sul Taglio dei parlamentari. ROMA – La direzione del Pd è stata convocata per il 7 settembre. Una data che potrebbe decidere il futuro di questo esecutivo. In questa riunione, infatti, si scioglieranno tutti i dubbi sulla posizione da tenere al prossimo referendum sul Taglio dei parlamentari. Dal Nazareno dovrebbe arrivare l’indicazione di seguire la linea del Governo, ma molto probabilmente si tratterà di un consiglio e non di un obbligo visto che molti rappresentanti hanno confermato la loro intenzione di votare No il 20-21 settembre. L’argomento sarà discusso nella ... Leggi su newsmondo

