Tabellone maschile Us Open 2020: Djokovic numero 1, ci sono Berrettini e Sinner (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli accoppiamenti del Tabellone principale degli Us Open maschili 2020, torneo in programma al 31 agosto al 13 settembre. Novak Djokovic occupa la prima posizione del seeding, quest’ultimo caratterizzato dalla presenza di ben 10 atleti italiani, fra i quali spiccano Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Djokovic vs Dzumhur Edmund vs Bublik Sousa vs Mmoh Martinez vs (28) Struff (20) Carreno Busta vs Uchiyama Krueger vs SousaGaio vs Berankis Johnson vs (16) Isner (12) Shapovalov vs Korda Kwiatowski vs Kwon Safwat vs Simon Koepfer vs (19) Fritz (26) Krajinovic vs Ymer Giron vs Polmans L. Harris vs Cecchinato Opelka vs (7) Goffin (4) Tsitsipas vs Ramos Vinolas Cressy vs Kovalik Londero b. Donskoy 6-3 6-3 7-5 (27) ... Leggi su sportface

infoitsport : US Open 2020: Nadal, Federer e tutti i grandi assenti dal tabellone maschile - OA_Sport : US Open 2020, analisi tabellone maschile: Novak Djokovic favorito, Jannik Sinner mina vagante. Per Berrettini c’è M… - pietroscogna : RT @Ubitennis: Il tabellone maschile degli US Open 2020 - OA_Sport : US Open 2020: Nadal, Federer e tutti i grandi assenti dal tabellone maschile - zazoomblog : US Open 2020 – Il tabellone maschile: esordio tosto per Sinner va meglio a Berrettini - #tabellone #maschile:… -