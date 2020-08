Superstore 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 22 Ottobre 2020 debutta su NBC la nuova stagione di una serie tv di successo: stiamo parlando di Superstore. La serie tv rappresenta uno dei titoli più longevi del network e il sesto capitolo conterà un totale di 22 episodi dalla durata di circa 25 minuti ciascuno. In questo ciclo inedito c’è purtroppo una brutta notizia per i fan: la protagonista, America Ferrera, abbandonerà il cast dopo la premiere; l’attrice ha rilasciato una dichiarazione in cui dona l’ultimo saluto ai suoi fan; di seguito le parole ufficiali: “Gli ultimi cinque anni in Superstore sono stati tra i più gratificanti, arricchenti e piacevoli della mia carriera. Produrre, dirigere e recitare con questo cast e questa crew incredibili mi ha dato ... Leggi su termometropolitico

