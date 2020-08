Supernatural 15: il nuovo trailer delle ultime puntate (Di lunedì 31 agosto 2020) Online è stato condiviso il trailer dei prossimi episodi di Supernatural 15, gli ultimi della serie dedicata alla storia dei fratelli Winchester. Supernatural 15 ritornerà sugli schermi di The CW da giovedì 8 ottobre e il nuovo trailer degli ultimi episodi regala qualche anticipazione riguardante gli ultimi capitoli della storia dei fratelli Winchester. Nel video si vedono infatti i due protagonisti alle prese con il tentativo di salvare il mondo, missione che non si preannuncia particolarmente semplice. Le riprese della quindicesima stagione di Supernatural sono riprese poche settimane fa in Canada dopo una lunga pausa grazie alla possibilità di far trascorrere al cast guidato da Jensen Ackles e Jared Padalecki due settimane in quarantena prima di iniziare ... Leggi su movieplayer

Online è stato condiviso il trailer dei prossimi episodi di Supernatural 15, gli ultimi della serie dedicata alla storia dei fratelli Winchester. Supernatural 15 ritornerà sugli schermi di The CW da g ...

