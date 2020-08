Superbonus: condomini, appartamenti e villette messe al voto (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Superbonus al 110% crea ancora tanti dubbi, per poter accedere al beneficio bisogna analizzare nel dettaglio le caratteristiche dell’edificio. Si è creato un vero è proprio voto a semaforo: verde, rosso e arancione. Al momento hanno il disco verde per condomini e case monofamiliare. Superbonus: vincoli e limiti case monofamiliare e condomini Per le case monofamiliare è previsto un limite di accesso all’ecobonus 110 per cento per un massimo di due case. Per i condomini, il via libera deve essere rilasciato dall’assemblea condominiale, ma liberi da questo vincolo gli appartamenti dotati di impianti autonomi con accessi indipendenti all’esterno del condominio. Per il quorum ... Leggi su notizieora

