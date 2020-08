Summit per la Scuola, Speranza pensa alla didattica a distanza in caso di emergenza (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Coronavirus ha paralizzato moltissimi settori della società che conosciamo, e non ha risparmiato ovviamente anche quello scolastico, fortemente condizionato dalla pandemia, visto che pressochè tutti i paesi colpiti dal contagio (quasi 200) hanno dovuto sospendere le lezioni e in molti casi questo ha significato la fine anticipata dell’anno scolastico, come nel caso dell’Italia. Summit OMS Proprio per evitare un’altra “chiusura” che avrebbe effetti ancora più devastanti sul sistema scolastico, e allo stesso tempo ripartire in piena sicurezza prendendo in considerazione l’eventualità di nuovi contagi, è stato creato un vertice coadiuvato dall’OMS. Al termine di questa riunione il direttore Regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge e il ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : Quattro misure chiave la riduzione del rischio negli ambienti scolastici: dichiarazione congiunta del direttore Reg… - SoftwareAG_IT : Il 16 settembre saremo sponsor dell'evento Smart Manufacturing Summit Live di @TIG_italia dove presenteremo le nost… - alceo67 : RT @davidealgebris: Abbiamo chiesto Summit con 53 Paesi e OMS Per discutere della Scuola. OMS che ha mentito con Cina sul Virus . Si, La sc… - momentosera : «Lezioni online in caso di chiusure temporanee». Così il direttore Regionale per l'Europa dell'#Oms Hans #Kluge e d… - Emanuelamodene1 : RT @Agenzia_Ansa: Quattro misure chiave la riduzione del rischio negli ambienti scolastici: dichiarazione congiunta del direttore Regionale… -