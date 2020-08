Sudafrica, migliaia di bikers in corteo: “Stop alle violenze contro gli agricoltori bianchi” (Video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – Un lunghissimo corteo di moto ha attraverso due giorni fa le strade di Pretoria, capitale amministrative del Sudafrica, nei dintorni degli Union Buildings (sede degli uffici presidenziali e del governo). Circa 5mila bikers hanno dato vita così a una protesta silenziosa, fatta eccezione ovviamente per il rombo dei motori, contro i continui attacchi alle fattorie e alle violenze nei confronti dei proprietari delle aziende agricole della nazione africana. Una manifestazione contro il razzismo nei confronti dei bianchi ma più in generale contro le violenze subite dai farmer. Protesta che in questo caso “curiosamente” non rimbalza però su tutti i media internazionali. ... Leggi su ilprimatonazionale

claudio_2022 : Sudafrica, migliaia di bikers in corteo: “Stop alle violenze contro gli agricoltori bianchi” (Video) Che serva da l… - vel8206 : RT @IlPrimatoN: Impressionante protesta dei motociclisti sudafricani a Pretoria - Lucio_freni : RT @IlPrimatoN: Impressionante protesta dei motociclisti sudafricani a Pretoria - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Impressionante protesta dei motociclisti sudafricani a Pretoria - claudioaronica1 : RT @IlPrimatoN: Impressionante protesta dei motociclisti sudafricani a Pretoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica migliaia Sudafrica, migliaia di bikers in corteo: “Stop alle violenze contro gli agricoltori bianchi” (Video) Il Primato Nazionale Africa: il virus ha smesso di correre. «Ora bisogna riaprire le scuole»

In Africa il peggio sembra passato. La risposta determinata, rapida ed efficace da parte delle autorità ha evitato che la pandemia di coronavirus si espandesse come nel resto del mondo. Sebbene sia co ...

Sudan, alla ricerca dell'oro: distruggono sito archeologico di duemila anni fa

KHARTOUM - L'antico sito archeologico nubiano di Jabal Maragha nel deserto di Bayuda non c'è più. Al posto dei resti della civiltà meroitica di duemila anni fa, una voragina profonda 17 metri e larga ...

In Africa il peggio sembra passato. La risposta determinata, rapida ed efficace da parte delle autorità ha evitato che la pandemia di coronavirus si espandesse come nel resto del mondo. Sebbene sia co ...KHARTOUM - L'antico sito archeologico nubiano di Jabal Maragha nel deserto di Bayuda non c'è più. Al posto dei resti della civiltà meroitica di duemila anni fa, una voragina profonda 17 metri e larga ...