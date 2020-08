"Studio da Iena. Il mio sogno? Mescolare musica e tv" - (Di lunedì 31 agosto 2020) Paolo Giordano È uno dei volti emergenti. L'inizio come "bike blogger", le playlist su Spotify e il nuovo programma con Guido Meda Ama la musica ma ha iniziato come «bike blogger». Si è laureato in Economia e in Marketing ma studia sempre da Iena. In poche parole, Nicolò De Devitiis, romano 30 anni, è il prototipo del nuovo personaggio tv, trasversale e multigenerazionale, non vincolato a un solo stile ma capace di mescolarli e adattarsi senza prendersi troppo sul serio. «Cerco di essere sempre lo stesso sia a camera accesa che spenta», spiega dopo aver condotto tutte le giornate del Giffoni Film Festival. In quella faccia da furbetto si vedono idee chiare. Nel metodo di preparazione, c'è una professionalità mica facile da trovare in giro anche perché provate a stargli ... Leggi su ilgiornale

