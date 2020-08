Striscione Reina, Osservatorio Nazionale: “Dalla Lazio silenzio assordante” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Purtroppo siamo costretti ad intervenire dopo aver atteso per l’intero fine settimana un cenno non diciamo di denuncia, ma almeno di dissociazione da parte della S.S. Lazio e del suo nuovo portiere, Pepe Reina, accolto a Roma con lo Striscione di stampo fascista ‘Saluti romani al camerata Reina’“. Questo il duro attacco dell‘Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni dello Sport dell’Unar – Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Voglio ricordare – afferma il direttore dell’Unar Triantafillos Loukarelis – che l’Italia si riconosce nei valori della democrazia e dell’antifascismo, quindi attendiamo di capire come ... Leggi su sportface

