Stasera in tv, 31 agosto 2020: su La5 il film “Diana – La storia segreta di Lady D” (Di lunedì 31 agosto 2020) Stasera in tv, 31 agosto 2020: su La 5 alle 21:10 andrà in onda il film “Diana – La storia segreta di Lady D” Stasera in tv, 31 agosto 2020: su La 5 alle 21:10 andrà in onda in occasione del 23esimo anniversario della morte della principessa Diana, il film “Diana – La storia segreta di Lady D”. film del 2013 diretto da Oliver Hirschbiegel, basato sulla biografia di Kate Snell Diana: Her Last Love, pubblicata nel 2001, e con protagonista Naomi Watts nel ruolo di Lady Diana. Il film racconta nel dettaglio gli ... Leggi su zon

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore ...

Nella sfida tra la replica de Il Sindaco Pescatore e la prima puntata della novità del Biscione, la miniserie francese di successo L'ora della verità, vince il prodotto con Sergio Castellitto nei pann ...

