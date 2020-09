Spyker - Annunciato il ritorno sul mercato nel 2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) La Spyker si risolleva dalle proprie ceneri grazie a una nuova cordata di investitori. Il marchio olandese, guidato da Victor R. Muller, ha infatti stretto un accordo strategico per portare sul mercato nel 2021 i modelli rimasti incompiuti: la C8 Preliator (2016), la D8 Peking-to-Paris (2010) e la B6 Venator (2013). Non è ancora dato sapere se le vetture saranno identiche ai progetti originali, ma quel che è certo è che il marchio potrà tornare effettivamente sul mercato dopo un lungo periodo di assenza forzata.Accordo con le SMP Racing e R-Company. La Spyker, in particolare, ha stretto un accordo con Boris Rotenberg e Michail Pessis: il primo è il proprietario della SMP Racing e della BR Engineering, due realtà che hanno ottenuto grandi successi nelle ... Leggi su quattroruote

zazoomblog : Spyker - Annunciato il ritorno sul mercato nel 2021 - #Spyker #Annunciato #ritorno #mercato - bizcommunityit : Spyker, annunciato il ritorno sul mercato nel 2021 - - dinoadduci : Spyker - Annunciato il ritorno sul mercato nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Spyker Annunciato Spyker, annunciato il ritorno sul mercato nel 2021 - Quattroruote.it Quattroruote Spyker – Annunciato il ritorno sul mercato nel 2021

La Spyker si risolleva dalle proprie ceneri grazie a una nuova cordata di investitori. Il marchio olandese, guidato da Victor R. Muller, ha infatti stretto un accordo strategico per portare sul mercat ...

Annunciato il ritorno sul mercato nel 2021

La Spyker si risolleva dalle proprie ceneri grazie a una nuova cordata di investitori. Il marchio olandese, guidato da Victor R. Muller, ha infatti stretto un accordo strategico per portare sul mercat ...

La Spyker si risolleva dalle proprie ceneri grazie a una nuova cordata di investitori. Il marchio olandese, guidato da Victor R. Muller, ha infatti stretto un accordo strategico per portare sul mercat ...La Spyker si risolleva dalle proprie ceneri grazie a una nuova cordata di investitori. Il marchio olandese, guidato da Victor R. Muller, ha infatti stretto un accordo strategico per portare sul mercat ...