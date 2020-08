Spot De Cecco-Juventus, il web scatenato: “Ma cosa fa Ronaldo” – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha scatenato l’ironia del web l’ultimo Spot della De Cecco. Sponsor della Juventus, l’azienda che produce pasta ha coinvolto numerosi giocatori dei bianconeri. Il web non perdona e, anche questa volta, l’ironia degli internauti colpisce ancora. Sotto il mirino stavolta c’è l’ultimo post realizzato per la De Cecco, la famosa azienda produttrice di pasta e da qualche anno anche sponsor della Juventus. La clip, che sta divenendo virale sui social e che ha iniziato a girare anche in televisione, vede vari giocatori bianconeri pubblicizzare le paste del brand alimentare. Il risultato, però, non è dei migliori. Tra i calciatori protagonisti anche Ronaldo e Dybala. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PSG, due ... Leggi su bloglive

rinofaber : @72PaSu @fracse De Cecco, Rummo, e Garofalo sono 10 volte migliori. Barilla prima fece uno spot omofobo e ora appog… - GiovanniG1950 : Avete fatto caso allo spot di De Cecco che cambia l'origine dei propri grani ,dall'Italia a grani italiani ed ester… -

