Sportitalia - Il Torino in cerca di un attaccante, sondaggio per l'azzurro Petagna (Di lunedì 31 agosto 2020) Andrea Petagna, dopo aver riscontrato il Covid 19 negli scorsi giorni, si è di fatto negativizzato e raggiungerà la squadra nelle prossime ore. Leggi su tuttonapoli

napolimagazine : SPORTITALIA - Sondaggio del Torino per Andrea Petagna del Napoli - apetrazzuolo : SPORTITALIA - Sondaggio del Torino per Andrea Petagna del Napoli - tuttonapoli : Sportitalia - Il Torino in cerca di un attaccante, sondaggio per l'azzurro Petagna - MondoNapoli : Sportitalia - Criscitiello: 'Torino su Petagna, ma il Napoli voleva usarlo come scambio per un vecchio obiettivo' -… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Torino Sportitalia - Il Torino in cerca di un attaccante, sondaggio per l'azzurro Petagna Tutto Napoli SPORTITALIA - Sondaggio del Torino per Andrea Petagna del Napoli

Secondo quanto affermato dal giornalista Michele Criscitiello, a Sportitalia, ci sarebbe stato un sondaggio dal Torino per Andrea Petagna. L'attaccante, dopo aver riscontrato il Covid 19 negli scorsi ...

Criscitiello: "Napoli, ultim'ora di mercato! Torino su Petagna. Scambio fallito con l'Udinese"

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato a SportItalia Mercato delle mosse del Napoli di Aurelio De Laurentiis nella campagna acquisti e cessioni. Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciat ...

Secondo quanto affermato dal giornalista Michele Criscitiello, a Sportitalia, ci sarebbe stato un sondaggio dal Torino per Andrea Petagna. L'attaccante, dopo aver riscontrato il Covid 19 negli scorsi ...Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato a SportItalia Mercato delle mosse del Napoli di Aurelio De Laurentiis nella campagna acquisti e cessioni. Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciat ...