Spettacolo nel mare della Calabria: due balene salutano la Costa Viola, le bellissime immagini da Bagnara [VIDEO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel mare di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, è andato in scena uno Spettacolo fantastico. Protagoniste due balene che hanno salutato la Costa Viola nuotando vicino alla superficie. Nelle splendide immagini che trovate nel VIDEO in fondo all’articolo e risalenti al 28 agosto scorso, una delle due balene delizia le persone a bordo di un’imbarcazione con un bellissimo “getto d’acqua”, che altro non è che il suo “respiro”. Tutti i cetacei, infatti, presentano sul dorso una narice o due narici che utilizzano per espirare l’aria che hanno introdotto nei polmoni durante la respirazione. Poiché si tratta di aria molto umida, il vapore acqueo a ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo nel Il 4 settembre al Museo del Cambonino va in scena lo spettacolo 'Nina' Cremonaoggi La Luna e Venere tornano ad incontrarsi: l’appuntamento è fissato a settembre, nel cielo

Il 14 settembre 2020 si verificherà la congiunzione fra Luna e Venere, fenomeno sempre molto affascinante per via della luminosità che caratterizza entrambi. Ma non è la prima volta, proprio poco temp ...

Carosello dei bambini e delle bambine

Nuova edizione del “Carosello dei bambini e delle bambine”, la stagione di Teatro Ragazzi d’autunno, organizzata da Il crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri nel giardino di Casa Saddi, ...

