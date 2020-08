Spadafora. Gabriele Mollica ha ucciso il padre Pierluigi con 23 coltellate (Di lunedì 31 agosto 2020) Spadafora è sotto choc. Gabriele Mollica, 20 anni, ha ucciso il padre con un coltello. La vittima, Pierluigi Mollica, 59 anni, era un imprenditore operante nell’editoria e nel basket. L’uomo è stato sorpreso nel sonno ma ha tentato di difendersi. Ha reagito ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di accasciarsi privo di sensi come hanno ricostruito i Carabinieri che seguono le indagini. Lo stesso Gabriele ha riportato delle ferite, per questo motivo è stato necessario il trasferimento in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. A chiarire i contorni di questa tragedia familiare saranno le indagini dei Carabinieri della compagnia di Milazzo, coordinate dalla procura di Messina diretta ... Leggi su laprimapagina

