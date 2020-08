Sospetto terrorismo, un italiano bloccato e arrestato a Londra (Di lunedì 31 agosto 2020) Sospetto terrorismo: a Londra un italiano e un kuwaitiano sono stati interrogati e arrestati dalle forze dell’ordine. Allarme scattato su un volo da Vienna Londra, le forze antiterrorismo britanniche hanno arrestato domenica sera un italiano di 48 anni e kuwaitiano di 34. Entrambi erano a bordo di un aereo Ryanair che doveva arrivare da Vienna … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

