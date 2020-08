Sorteggio Preliminari Europa League, il Milan becca lo Shamrock Rovers (Di lunedì 31 agosto 2020) Sorteggio Preliminari Europa League – Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers gli avversari del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League. Appena sorteggiate le squadre per gli incontri che sanciranno le partecipanti alla fase a gironi della seconda competizione europea per club più importante. Il club rossonero, in virtù del suo sesto piazzamento, si è dovuto “accontentare” dei Preliminari, che giocherà in gara secca in Irlanda.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

