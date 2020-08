Sorelle uccise dall’albero caduto sulla tenda: Malak, 14 anni, era una promessa dello sport (Di lunedì 31 agosto 2020) Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, a Massa Carrara. Questa mattina, a causa di una tromba d’aria, un pioppo alto 4 metri, pochi minuti prima delle 8, è crollato sulla tenda nella quale si trovava una famiglia. Una bimba di 3 anni è morta sul colpo e anche la sorella 14enne, trasportata in condizioni disperate in ospedale, non ce l’ha fatta. Sono state attivate le procedure per l’espianto degli organi. Leggermente ferita la sorella maggiore, 19 anni, illesi il fratellino di 9 anni e il papà e la mamma. La famiglia di origini marocchine, e più precisamente di Casablanca, da tempo abita a Torino. In un’altra tenda, nel campeggio ‘Verde Mare’, anche uno zio dei bambini. Insieme erano arrivati a Marina ... Leggi su caffeinamagazine

