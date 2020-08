Sopralluogo di Gallera a Malpensa: “Pronti a fare tamponi a chi arriva dalla Francia” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Siamo pronti a fare tamponi anche a coloro che arrivano dalla Francia o da altri Paesi, anche se evidentemente questo è un accordo che va fatto a livello nazionale, ma noi siamo pronti ad attuarlo”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine del Sopralluogo di questa mattina all’aeroporto di Malpensa dove sono allestiti i gazebo in cui vengono effettuati i test per individuare il Coronavirus per chi rientra dai Paesi a rischio, modello già adottato per Grecia, Malta, Croazia e Spagna”. Nelle scorse settimane, come riportato da TPI, i test effettuati a Malpensa e negli altri scali milanesi erano partiti con notevoli difficoltà, salvo poi andare ... Leggi su tpi

