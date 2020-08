“Sono a Salerno, venitemi a prendere”: la ‘fuga’ di Mario ha il lieto fine (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono a Salerno, venitemi a prendere”. Sono le parole che Mario ha comunicato alla mamma con una chiamata da un telefono della stazione ferroviaria del capoluogo campano. La signora ha subito allertato il 118 e la Polfer che ha rintracciato il 43enne di San Nicola Manfredi, allontanatosi da casa da ormai 5 giorni. Non è la prima volta che Mario si era dileguato nel nulla, questa volta è riuscito a varcare i confini provinciali, prima di avvisare i familiari che hanno tempestivamente allertato le forze dell’ordine. L'articolo “Sono a Salerno, venitemi a prendere”: la ‘fuga’ di Mario ha il lieto fine proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

