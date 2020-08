Sondaggi politici elettorali oggi 31 agosto 2020: maggioranza in difficoltà, Lega e Forza Italia fanno volare il centrodestra (Di lunedì 31 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 31 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – La Lega recupera consensi dopo mesi di calo, Forza Italia rialza la testa, mentre Pd e M5S registrano una flessione: negli ultimi Sondaggi politici elettorali, realizzati da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa, il centrodestra manda un chiaro segnale alla maggioranza in vista delle prossime elezioni Regionali, in programma il 20 e 21 settembre. Secondo il Sondaggio, infatti, la Lega di Matteo Salvini torna a guadagnare consensi dopo diversi mesi di calo. Il ... Leggi su tpi

