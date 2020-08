Sondaggi, al referendum il 42% si schiera per il Sì, il 16% per il No. Quattro su dieci non sanno ancora cosa votare. Le previsioni di Ghisleri (Di lunedì 31 agosto 2020) Come a ogni appuntamento alle urne, anche per il referendum sul taglio degli eletti è iniziata la guerra tra Sondaggisti per prevederne l’esito. Per ora l’unica cosa certa è che il Sì è in vantaggio: secondo la rilevazione condotta da Demos & Pi per Repubblica, l’82% degli italiani è favorevole a ridurre i parlamentari. La direttrice di Euromedia research Alessandra Ghisleri, però, a La Stampa dà dei numeri diversi. In base ai suoi calcoli, il 42% è schierato per il Sì, mentre il No si ferma al 15,8%. Tutti gli altri, cioè Quattro cittadini su dieci, non sanno ancora cosa votare. In realtà, stando al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il voto del 20 e 21 settembre chiama in causa le leadership dei due maggiori partiti. Il primo sconta una linea politica ondivaga e la mancanza di chiarezza nell’alleanza di governo coi 5 Stelle. Il s ...

Un italiano su tre andrà a votare per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, e secondo alcuni sondaggisti anche meno. E guai a stupirsi. Non siamo più, mentre infuria la paura da Covid, ...

Il voto del 20 e 21 settembre chiama in causa le leadership dei due maggiori partiti. Il primo sconta una linea politica ondivaga e la mancanza di chiarezza nell'alleanza di governo coi 5 Stelle. Il s ...Un italiano su tre andrà a votare per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, e secondo alcuni sondaggisti anche meno. E guai a stupirsi. Non siamo più, mentre infuria la paura da Covid, ...