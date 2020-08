Sondaggi, ad agosto il Pd sale al 20%, il M5s scende sotto il 16. Lega in lieve calo: si ferma al 26,3% (Di lunedì 31 agosto 2020) Perde ancora qualcosa in un mese (lo 0,2%), eppure la Lega rimane stabilmente al primo posto nei Sondaggi sulle intenzioni di voto (che hanno coinvolto 1.200 soggetti). Secondo l’analisi condotta da Swg per La7, nel periodo che va dal 3 al 31 agosto 2020, il partito guidato da Matteo Salvini passa dal 26,5% al 26,3% . Al secondo posto troviamo il Partito Democratico che guadagna lo 0,4% e passa dal 19,6% al 20%. Segue il Movimento Cinque Stelle, terzo partito, che perde lo 0,6%: da 16,4% a 15,8% in un mese. Il Sondaggio di SwgAl quarto posto troviamo ancora Fratelli d’Italia: da 14,2% a 14,4% (+0,2%) per il partito trainato da Giorgia Meloni. Forza Italia passa dl 6% al 6,3% (+0,3%); Sinistra italiana avanza dello 0,1%: dal 3,6% al 3,7%. Trend in negativo per il partito di Carlo Calenda, Azione: -0,1% ... Leggi su open.online

phibylydia : RT @MilanoinAzione1: Abbiamo lavorato tutto il mese di Agosto affinché @Azione_it crescesse. I risultati almeno stando ai sondaggi di @Euro… - GenCar5 : @69Granata Non sono ottimista e ritengo che vincerà comunque il Sì. Ma secondo me chi in queste settimane si è info… - ilariofree : RT @MilanoinAzione1: Abbiamo lavorato tutto il mese di Agosto affinché @Azione_it crescesse. I risultati almeno stando ai sondaggi di @Euro… - FirenzeInAzione : RT @MilanoinAzione1: Abbiamo lavorato tutto il mese di Agosto affinché @Azione_it crescesse. I risultati almeno stando ai sondaggi di @Euro… -