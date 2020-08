Solinas chiede danni per campagna anti Sardegna (Di lunedì 31 agosto 2020) CAGLIARI, 31 AGO - Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha dato mandato ai legali della Regione di valutare il danno reale della campagna mediatica seguita al boom dei contagi nell'Isola a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Nanoalto : Solinas chiede danni per campagna anti Sardegna - Francesco2370 : - peterkama : Solinas chiede danni per campagna anti Sardegna Mandato a ufficio legale per quantificare la cifra - Peppe24245235 : #Solinas chiede danni per campagna anti #Sardegna - ANSA ... e se si scoprisse che la causa è proprio lui? - CTodde : RT @CTodde: Mi sembra il minimo. -