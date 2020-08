Siviglia, fatta per il ritorno di Rakitic: fissate le visite mediche (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Siviglia avrebbe trovato l’accordo per il ritorno di Ivan Rakitic dal Barcellona secondo quanto riportato da Marca Ivan Rakitic, centrocampista attualmente in forza al Barcellona, è ad un passo al ritorno al Siviglia. Lo riporta il quotidiano Marca. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. I due club avrebbe infatti trovato un accordo per la cessione del centrocampista croato che non rientra più nei piani di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona. Rakitic sostituirà Banega, trasferitosi in Arabia Saudita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ivan Rakitic, centrocampista attualmente in forza al Barcellona, è ad un passo al ritorno al Siviglia. Lo riporta il quotidiano Marca. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. I due club avreb ...

Ivan Rakitic, centrocampista attualmente in forza al Barcellona, è ad un passo al ritorno al Siviglia. Lo riporta il quotidiano Marca. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. I due club avreb ...