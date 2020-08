Simona Ventura rivela: “I miei figli faranno il tampone prima del test” (Di lunedì 31 agosto 2020) Simona Ventura consiglia di sottoporre tutti i bambini al tampone Simona Ventura conduttrice di 55 anni è mamma di tre ragazzi e proprio per questo motivo si è esposta parecchio nella faccenda coronavirus. Ha consigliato a tutti di sottoporre i propri figli al tampone sia per dovere che per rispetto nei propri confronti e nei confronti degli altri. Per i bambini ed anche per gli insegnanti è un dovere perché qualora ci fossero dei positivi potrebbero essere immediatamente isolati evitando il contagio comune di numeri elevati di bambini e inevitabilmente famiglie. Non ci si può permettere di cadere nel secondo lockdown perché questa volta andrebbe decisamente peggio. Il Paese non è nelle condizioni di poter sopportare ... Leggi su kontrokultura

