Siena, il nome caldo per la panchina è quello di Alberto Gilardino (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Siena è stato ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie D, adesso il club toscano può iniziare a programmare la nuova stagione. Primo obiettivo, scegliere un allenatore, secondo Sky Sport, il candidato forte per la panchina del Siena sarebbe Alberto Gilardino, campione del mondo con l'Italia nel 2006. Nella scorsa stagione, l'ex attaccante aveva guidato la Pro Vercelli in Lega Pro e nelle scorse settimane era stato avvicinato alla panchina della Fiorentina Primavera. Adesso può arrivare la giusta occasione, allenare il Siena.caption id="attachment 1015063" align="alignnone" width="944" Gilardino, Getty Images/caption Siena, il nome caldo per la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Siena, il nome caldo per la panchina è quello di Alberto Gilardino - - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieC #Imolese, Polidori (svincolato dal #Siena) nome caldo per l'attacco #calciomercato - OdeonZ__ : Siena agli armeni, ma i tifosi protestano... per il nome della squadra - robertozoppi68 : RT @FinestreArte: Il borgo di Buonconvento, nel centro della val d’Arbia (Siena, Toscana), ha un nome che in latino significa ’luogo felice… - roberto51107514 : RT @FinestreArte: Il borgo di Buonconvento, nel centro della val d’Arbia (Siena, Toscana), ha un nome che in latino significa ’luogo felice… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena nome TMW - Imolese, colpo per l'attacco: l'ex Siena Polidori nome caldo TUTTO mercato WEB Flavio D’Ascenzi eletto presidente del Nucleus europeo di Cardiologia dello sport

Il professor D’Ascenzi coordinerà una task force internazionale di esperti del settore che si occuperà di redigere linee guida e raccomandazioni, promuovendo progetti di ricerca inerenti la cardiologi ...

Alluvioni, vento, grandine: una domenica da incubo. Chiusa pure l'autostrada

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situaz ...

Il professor D’Ascenzi coordinerà una task force internazionale di esperti del settore che si occuperà di redigere linee guida e raccomandazioni, promuovendo progetti di ricerca inerenti la cardiologi ...Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situaz ...