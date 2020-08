Sicilia, rogo distrugge la riserva naturale dello Zingaro: le immagini dell’area danneggiata dalle fiamme (Di lunedì 31 agosto 2020) È stato domato solo domenica sera, dopo quasi 24 ore, l’incendio scoppiato tra San Vito Lo Capo e la riserva naturale dello Zingaro, dove sono stati danneggiati decine di ettari di verde. Le immagini girate il giorno dopo il rogo mostrano la zona, una delle più apprezzate dai turisti e conosciute in tutto il mondo, divorata dalle fiamme. Sempre nel fine settimana, le fiamme hanno devastato anche le zone di Altofonte, alle porte di Palermo, dove sono stati evacuate oltre 1000 persone L'articolo Sicilia, rogo distrugge la riserva naturale dello Zingaro: le immagini dell’area ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Sicilia, rogo distrugge la riserva naturale dello Zingaro: le immagini dell’area danneggiata dalle fiamme) Playhi… - AnsaSicilia : Incendi: rogo Altofonte ancora attivo ma verso spegnimento. Divampato sabato sera. Oggi si riunisce la giunta regio… - infoitinterno : Incendi in Sicilia, distrutta anche la Riserva dello Zingaro. Le foto di prima e dopo il rogo - TheDark_eyes : La verità è che la scorsa notte la nostra meravigliosa terra è stata bruciata dai #mafiosi e da chiunque ne trarrà… - Riccardo_Piazza : @andreatarabbia Qui in Sicilia abbiamo anche l’insana abitudine d’ardere dove non si dovrebbe. Pazientare e resiste… -