"Siamo pronti a votare la legge elettorale anche domani", dice Di Maio (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - "Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e Siamo pronti a votarla già domani". Così il ministro degli Esteri ed ex capo politico M5s Luigi Di Maio su Facebook. In Italia, ha proseguito Di Maio, si discute della riforma” del taglio dei parlamentari “da più di 30 anni. Ad oggi abbiamo il più alto numero di parlamentari in Europa, è un triste primato che dobbiamo rivedere per avviare una grande fase di rinnovamento. Il punto non è solo il risparmio di mezzo miliardo di euro (300mila euro al giorno) che otterremo, ma anche una maggiore efficienza del sistema. Dopo questa riforma avremo infatti un ... Leggi su agi

virginiaraggi : Buon lavoro a don Dario Gervasi, nominato da Papa Francesco nuovo Vescovo Ausiliare di Roma. Siamo pronti a collabo… - NetflixIT : Siamo pronti a farci spaventare: The Haunting of Bly Manor, dal creatore di The @haunting of Hill House, è in arriv… - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Donnarumma: “E' un problema perchè siamo arrivati all'ultimo anno di contratto ma è anche… - Agricolturabio1 : RT @Antigon25386936: Siamo ormai vicini, non perdiamoci d'animo. Vincerà il No, o, come minimo, manderemo un gigantesco segnale che non sia… - GLDPale99 : RT @PNX_eSport: Ci siamo riposati, abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti a ripartire per la nuova stagione! Da domani 1 settembre r… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo pronti "Siamo pronti a votare la legge elettorale anche domani", dice Di Maio AGI - Agenzia Italia DIRETTA/ Wolfsburg Lione (risultato finale 1-3): 7^ Champions League per l’Olympique!

La diretta tv di Wolfsburg Lione purtroppo non dovrebbe essere garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno rimandarvi a una diretta streaming video ufficiale, di conseguenza i punti ...

Covid, tampone per tutti sui voli tra Roma e Milano. Ecco il piano

«Un biglietto aereo, un tampone». Lo slogan coniato dal direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, sta trovando applicazione pratica. All’aeroporto di Fiumicino, nei prossimi giorni, partirà una spe ...

