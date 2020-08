Si eviti la politicizzazione del virus (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel mese di agosto, oltre che alla progressiva risalita dei contagi da Covid-19, stiamo assistendo ad una crescita della politicizzazione del virus. Il caso Briatore è emblematico di come la popolazione italiana si sia di fatto spaccata in due tra “negazionisti”, che ritengono il Governo responsabile di enfatizzare la paura per restare in sella e “catastrofisti”, che predicano prudenza e profetizzano una seconda ondata altrettanto devastante quanto la prima. E le forze politiche stanno in qualche modo cavalcando questa spaccatura: quelle di maggioranza moltiplicano gli appelli alla responsabilità, quelle di opposizione criticano le misure adottate dall’esecutivo per fronteggiare la pandemia e rilanciare il Paese.Il mondo dell’informazione non può limitarsi a fare da cassa di risonanza delle due ... Leggi su huffingtonpost

Nel mese di agosto, oltre che alla progressiva risalita dei contagi da Covid-19, stiamo assistendo ad una crescita della politicizzazione del virus. Il caso Briatore è emblematico di come la popolazio ...

Tamponi e isolamento: l’Italia contro le evidenze scientifiche

Mentre il tema del Covid-19 continua a tenere banco, con tutti i rischi di una politicizzazione della vicenda che si rende sempre più palese, l’attenzione sembra focalizzata tra rintracciamento di cas ...

Mentre il tema del Covid-19 continua a tenere banco, con tutti i rischi di una politicizzazione della vicenda che si rende sempre più palese, l'attenzione sembra focalizzata tra rintracciamento di cas ...