Shamrock Rivers-Milan: data, orario e diretta tv preliminare Europa League 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Parte l’Europa League 2020/2021 per il Milan di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic e compagni sono stati sorteggiati contro lo Shamrock Rivers, formazione irlandese: la partita si disputerà giovedì 17 settembre proprio in Irlanda con orario ancora da definire. La partita verosimilmente sarà trasmessa in diretta su Sky Sport che detiene i diritti della competizione mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, le pagelle, i video dei gol, gli highlights e le parole dei protagonisti per non perdervi nulla. Il match si giocherà a porte chiuse e in caso di parità nei novanta minuti regolamentari si provvederà a giocare prima i tempi supplementari e, se necessario, i calci di ... Leggi su sportface

