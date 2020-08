Sesa investe nell’efficienza energetica e sostenibilità (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Sesa ha siglato una partnership industriale tramite la controllata Computer Gross, per lo sviluppo di business nel settore delle tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico. L’accordo prevede anche l’acquisizione progressiva di una partecipazione di maggioranza nel capitale di PM Service. PM Service, attiva da oltre 20 anni nel settore, con ricavi attesi al 31 dicembre 2020 per circa euro 22,5 milioni, offre soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico, e-mobility e domotica grazie alla partnership con i principali Vendor internazionali. L’operazione offre opportunità di sviluppo di business in un settore con domanda in crescita progressiva ed è motivata tra l’altro della crescente attenzione degli stakeholder a sostenibilità ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Sesa investe Sesa investe nell'efficienza energetica e sostenibilità Teleborsa Sesa investe nell'efficienza energetica e sostenibilità

(Teleborsa) - Il Gruppo Sesa ha siglato una partnership industriale tramite la controllata Computer Gross, per lo sviluppo di business nel settore delle tecnologie innovative per la sostenibilità ambi ...

Var Group investe nella Blockchain e nell’IoT

Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, annuncia di aver ...

(Teleborsa) - Il Gruppo Sesa ha siglato una partnership industriale tramite la controllata Computer Gross, per lo sviluppo di business nel settore delle tecnologie innovative per la sostenibilità ambi ...Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, annuncia di aver ...