Servizi segreti, agenti, spie: lontano dai riflettori, Italia terra di scambio e guerre d'intelligence (Di lunedì 31 agosto 2020) Uno dei principali tavoli su cui si gioca il braccio di ferro fra Stati Uniti e Russia resta l'Italia. Nel nostro Paese, infatti, lontano dai riflettori, continuano ad accadere cose particolari. Non siamo nel campo delle serie tv o del complottismo, siamo nel campo della realtà e dei fragilissimi equilibri internazionali i cui protagonisti sono Servizi segreti, agenti e spie. Giampaolo Cadalanu su Repubblica, racconta degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto direttamente l'Italia. "La scoperta – se verrà confermata – di un agente russo ai vertici del Comando Nato di Lago Patria, a due passi da Napoli, comunica un lieve disagio. L'Italia, negli ultimi anni scampata per qualche ...

Un tenente colonnello dell'esercito francese di stanza in una base Nato in Italia è stato arrestato in Francia per aver trasmesso informazioni ultrasensibili a un agente dei servizi segreti russi.