Serie A, parte il nuovo campionato: tutte le date della stagione 2020/21 (Di lunedì 31 agosto 2020) Prende forma il nuovo campionato di Serie A.La scorsa stagione di Serie A è stata tra le più complicate e tortuose della storia, dal momento che a causa dello scoppio di pandemia di Coronavirus il campionato è rimasto fermo per più di quattro mesi. Dopo la ripresa, le squadre italiane hanno compiuto un vero e proprio tour de force per portare a termine la stagione e cercare di raggiungere i propri obiettivi.VIDEO Serie A 2021-2022, la Lega ufficializza le date della nuova stagione: campionato di calcio al via il 19 settembre, tutti i dettagli…La stagione si è poi conclusa con il trionfo ... Leggi su mediagol

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Confermate le date della Serie A 2020-2021 ?? Si parte il weekend 19-20 settembre ?? Ultima giornata 22-23 maggio - forumJuventus : ?? “Dybala mai stato sul mercato, farà parte del progetto” ?? “Degli obbiettivi di mercato ne parliamo con la societ… - capuanogio : #Pirlo abbastanza diretto: 'Con #Higuain ho parlato, lo ammiro tantissimo ha fatto un ciclo importante qui però par… - LoRogers210_ : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Confermate le date della Serie A 2020-2021 ?? Si parte il weekend 19-20 settembre ?? Ultima giornata 22-23 ma… - passione_inter : Ansa - Serie A 2020/2021, arriva l'ok del Consiglio Federale: si parte il 19 settembre. Attesa per l'Inter -… -