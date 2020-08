Serie A Juventus, ci siamo: ecco la data ufficiale dell’inizio del campionato (Di lunedì 31 agosto 2020) Serie A Juventus – Dopo aver vinto gli ultimi nove scudetti consecutivi, la formazione bianconera non ha alcuna voglia di fermarsi e per questo motivo la società è al lavoro per regalare al nuovo allenatore Pirlo gli elementi adatti alle sue idee di gioco. Il tecnico bianconero ora deve fare a meno dei tanti calciatori che hanno raggiunto le nazionali, ma non appena ritorneranno ci si focalizzerà sull’inizio del torneo di Serie A. Che ora ha la certezza della data di inizio. Serie A Juventus, le date ufficiali La data che prima era stata indicata come una possibilità per la ripartenza del campionato di Serie A adesso è diventata ufficiale. Il consiglio federale ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - Gazzetta_it : Beffato l’#Atletico e le big: va alla #Juve #Barbieri, il super 2002 del Novara - tuttosport : #Pirlo proverà a trasformare #Bernardeschi in #Zambrotta - Giovann34091246 : @Lelo49457 @alessandro0128 @CalcioFinanza La maglietta della Juventus vale 118 milioni all'anno quasi tutta la serie A.... - UgoBaroni : RT @tuttosport: #DeLigt , c'è una novità: la nota ufficiale della #Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus Juventus, due nuovi arrivati hanno stupito tutti Calciomercato.com Baroni: «Tonali esploso. Grande investimento del Milan»

L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto ...

Genoa, Maran trova i primi rinforzi: scelto il portiere della nuova stagione

Il Genoa di Rolando Maran inizia a prendere forma. La squadra ligure lavora per costruire una rosa molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni, concluse in diciassettesima posizione e con ...

L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto ...Il Genoa di Rolando Maran inizia a prendere forma. La squadra ligure lavora per costruire una rosa molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni, concluse in diciassettesima posizione e con ...