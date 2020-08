Serie A, Atalanta e Inter esordiranno il 26 settembre: accettata la richiesta (Di lunedì 31 agosto 2020) Quest’oggi si è tenuto il Consiglio della Lega di Serie A, che dopo l’ufficializzazione del Consiglio della Figc, ha accettato la richiesta di rinvio della prima giornata presentata da Atalanta ed Inter, reduci dalle final eight di Champions ed Europa League; la stessa proposta era arrivata anche da Cagliari e Roma ma, in questo caso, non è stata accordata la concessione della deroga. Le decisioni sono state prese all’unanimità. Dunque Inter e Atalanta potranno giocare l’esordio il 26 e non il 19. Leggi su sportface

