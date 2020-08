Serie A al via il 19 settembre, finale Coppa Italia 19 maggio 2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il campionato di Serie A partirà il prossimo 19 settembre 2020 e si concluderà il 23 maggio 2021. Lo ha deciso il Consiglio Federale della Figc, riunito oggi a Roma, confermando la richiesta della Lega Serie A. Il calendario del nuovo campionato sarà svelato mercoledì prossimo, 2 settembre. La finale della Coppa Italia si giocherà invece il 19 maggio 2021. La Serie B comincerà il 26 settembre e terminerà il 7 maggio 2021 per quanto riguarda la stagione regolare, mentre la Serie C si aprirà il 27 settembre per concludersi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

