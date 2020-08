Senaldi, Briatore e l'unica lezione del virus: "L'odio dei mediocri cacasenno di sinistra" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il governatore campano De Luca ormai ha cambiato mestiere. Prigioniero di un paio di battute che gli sono riuscite in passato, è convinto di essere un cabarettista. Sabato ha tentato una conferenza stampa con toni e tempi teatrali che volevano essere comici ma, ahi lui, si sono rivelati tragici. L'uomo è in campagna elettorale, però anziché parlare dei propri programmi ha attaccato Salvini, colpevole di essere sceso nelle sue terre, dandogli del «venditore di cocco» e «profugo mal vestito». Questo è nulla rispetto a quanto De Luca ha detto di Briatore, al quale con tono mafioso ha fatto «i più sinceri auguri» di guarigione, invitandolo a «essere prudente in futuro». «Flavio ha la prostatite nei polmoni» ha ironizzato il sultano salernitano tra gli applausi del ... Leggi su liberoquotidiano

