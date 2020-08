Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini: "Se sa che ci sono positivi in giro, li denunci" (Di lunedì 31 agosto 2020) A febbraio scorso, l'aveva definita "il coronavirus della musica", nelle scorse ore è tornata ad attaccarla in alcune stories Instagram. Ci riferiamo a Selvaggia Lucarelli che ha criticato Elettra Lamborghini (ma anche tanti influencer) per aver detto di conoscere vip che, pur sapendo di essere positive al coronavirus, si muovono liberamente tra la gente, e per annunciato che prima di partecipare al suo matrimonio farà sottoporre al tampone tutti gli inviati:Poi abbiamo un caso interessante di redenzione. Elettra Lamborghini che durante il pre Covid ha fatto una serie di serate che ben ricordiamo. Nel periodo post Covid è tornata ad esibirsi davanti a centinaia e migliaia di persone. Poi improvvisamente ha deciso che la gente è irresponsabile. Questa ... Leggi su blogo

