SEAT Music Awards 2020 - Viaggio nella Musica: Nek conduttore della terza puntata speciale (Di lunedì 31 agosto 2020) Oltre alle due prime serate, che andranno in onda su Rai 1 mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020 e che saranno condotte da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, l'edizione 2020 dei SEAT Music Awards, la manifestazione Musicale durante la quale vengono premiati gli artisti italiani che hanno ottenuto una certificazione FIMI durante l'ultimo anno (quest'anno, i premi non verranno consegnati), avrà anche una terza puntata che andrà in onda domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 16, e che sarà condotta da Nek.Il cantautore di Sassuolo sarà al timone di SEAT Music Awards 2020 - Viaggio nella ... Leggi su blogo

NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - elisatoffoli : Ci sarò anch'io ai Seat Music Awards 2020!!!?????????? #SeatMusicAwards20 @SMAufficiale - AnsaVeneto : Seat Music Awards, le star per i lavoratori dello spettacolo. Due serate all'Arena di Verona, sul palco oltre 70 ar… - Gatta_Sa : RT @QBMusica: Si é tenuta da poco la conferenza stampa dei #SeatMusicAwards20 ?? Fate click qui per saperne di più ???? -