Seat Music Awards 2020, la musica torna su Rai 1: tutti gli artisti sul palco nella prima puntata (Di lunedì 31 agosto 2020) Finalmente la Musica torna a essere protagonista su Rai 1 e non solo in replica. In questi ultimi mesi abbiamo rivisto di tutto: da Massimo Ranieri a Gianni Morandi passando per Una storia da cantare e altre serate evento riproposte in replica. Ma il 2 settembre finalmente, ascolteremo le canzoni più belle di questa estate alquanto particolare grazie ai Seat Music Awards 2020. I grandi artisti torneranno a esibirsi all’Arena di Verona per due serate evento che andranno in onda su Rai 1. Anche quest’anno da Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada con la speranza che il clima sia clemente, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni in Veneto e anche nella città di Romeo e Giulietta. La ... Leggi su ultimenotizieflash

NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - elisatoffoli : Ci sarò anch'io ai Seat Music Awards 2020!!!?????????? #SeatMusicAwards20 @SMAufficiale - adestrainalto : Diciamo addio ad Ermal fino al 5 settembre, perché quello adesso è rintanato in studio e lo risentiremo solo (per f… - CIAfra73 : RT @OltreTv: Con oggi inizia #Lasettimanaincontrada. Stasera su Rai1 alle 21:15 'La classe degli asini' Mercoledì su Rai1 'Seat Music Award… -