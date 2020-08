Scuole, il Cts: niente mascherine solo se nelle aule è rispettata la distanza di sicurezza (Di lunedì 31 agosto 2020) Al termine della riunione di oggi, il Comitato Tecnico Scientifico ha pubblicato una nota sulla ripaertura delle Scuole in sicurezza: "Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le ... Leggi su globalist

Scuola, Cts: "Senza mascherina al banco se c'è distanziamento" Adnkronos Scuola, trovato l'accordo sui trasporti. Azzolina: "Stiamo scrivendo la storia"

Scuola, accordo trovato sui trasporti. La capienza massima sarà dell’80%. ROMA – Sono stati sciolti gli ultimi dubbi sulla scuola. Al termine di una lunga giornata di lunedì 31 agosto 2020 è stato tro ...

Trasporto pubblico e Covid, c'è l'accordo: «Mezzi pieni non oltre l'80%, il 100% per tragitti sotto i 15 minuti»

Trasporti pubblici pieni all'80% massimo, il 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti per il contenimento anti-Covid. Ma il ricambio d'aria dovrà essere costante. Questo ...

